Стилист Лисовец: красный станет главным цветом новогоднего образа в год Лошади

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Софья Сандурская

Оранжевый, оранжево-желтый, красный, золотой, бордовый станут наиболее удачными цветами для новогоднего наряда в год Лошади, рассказал Агентству "Москва" стилист Влад Лисовец.

Он подчеркнул, что любой из этих оттенков можно легко включить в образ. Для женщин это может быть красная помада или лак, туфли или другой выразительный аксессуар. По словам эксперта, наступающий год символизирует "прорыв", поэтому внешний вид должен быть более заметным и смелым.

"Дело в том, что это задает настроение на весь год. И ваши фотографии, ваше настроение передастся и задаст тон следующему году", – рассказал Лисовец.

При этом стилист предупредил, что красная одежда и обувь нередко быстро надоедают, поэтому стоит заранее продумать, будет ли вещь востребованной после праздника.

Он уточнил, что не обязательно покупать дорогой наряд. Достаточно выбрать яркую деталь, например ремень, перчатки, цветок на лацкане или бордовые носки, чтобы добавить образу нужный акцент. Лисовец также подчеркнул, что праздничный дресс-код должен оставаться элегантным.

Мужчинам стоит выбрать пиджак и галстук, так как это сейчас в тренде, а женщинам – отдать предпочтение утонченной обуви и классике, рассказал стилист. По его словам, мода постепенно возвращается к традиционным силуэтам, а спортивные вещи лучше оставить для прогулок.

Ранее Лисовец отметил идеальное соответствие цвета 2026 года Cloud Dancer с текущим общественным настроением. По его словам, оттенок универсален и подходит для любого сезона, а в условиях Москвы такие вещи приобретают похожий "облачный" цвет.