В столичных колледжах начались дни открытых дверей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Дни открытых дверей стартовали в колледжах Москвы. На практических занятиях школьники смогут попробовать себя более чем в 150 профессиях, сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

Ребята смогут пообщаться с преподавателями, студентами и будущими работодателями, увидеть современные мастерские и лаборатории, а также задать вопросы о поступлении. Мероприятия можно посещать по будням и субботам в течение всего учебного года. Ожидается, что к ним присоединятся свыше 80 тысяч учащихся и их родителей, отметили в ведомстве.

В пятницу, 13 февраля, в медколледже № 7 старшеклассникам расскажут о сестринском деле. В ходе мастер-классов участники научатся делать внутримышечные инъекции, проводить сердечно-легочную реанимацию, правильно использовать средства индивидуальной защиты и оказывать первую помощь.

Уже 14 февраля в центре практической подготовки для машиностроения в Печатниках запланировано мероприятие "День влюбленных в промышленность". Школьникам расскажут о профессиях технолога и оператора-наладчика, также они вырежут фигурку на лазерном станке и сделают кольцо с гравировкой на токарном станке.

Во флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" 14 и 25 февраля старшеклассники смогут попробовать себя в различных промышленных направлениях. Они восстановят работу мехатронной системы, проведут электромонтаж платы, соберут и запустят беспилотник.

В указанные дни в политехническом колледже имени Н. Н. Годовикова ребята увидят самолет Як-40, а также научатся проводить осмотр авиадвигателя и потренируются в пилотировании на симуляторах.

С профессиями в сфере гостеприимства все желающие могут ознакомиться 18 февраля в Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина. Помимо чайной церемонии и занятия по выпечке блинов, там запланирован мастер-класс, посвященный оформлению заезда гостя в отель. В конце февраля, 27-го числа, ребят научат лепить фигурки из мастики, правильно складывать салфетки и делать броши из молний.

В четверг, 19 февраля, в Московском государственном образовательном комплексе на занятиях по робототехнике школьники смогут запрограммировать робота, собрать конвейерную станцию и научиться управлять производственной линией.

Через 2 дня, 21 февраля, в политехническом колледже № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова подростки смогут поработать с паяльным оборудованием и микросхемами, а также установить компоненты на плату. В этом же учреждении 14 марта они изучат устройство дрона, затем запустят его на симуляторе и сравнят разные модели на полигоне.

Показ милитари-коллекции, созданной студентами, пройдет 21 февраля в технологическом колледже № 24. Кроме того, гостям расскажут о процессе создания причесок и макияжа. На занятиях им предложат связать крючком миниатюрную георгиевскую ленточку и создать цветок в японской технике канзаши.

В последний день февраля в колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова ребята сделают модель дома в специальной программе и узнают о настройке инженерных систем. В то же время в Московском индустриальном колледже проведут занятие по работе с геодезическим оборудованием.

В Московском технологическом колледже имени И. А. Лихачева расскажут, как монтировать холодильные системы и работать с медными трубами. 12 марта там можно будет познакомиться с устройством автомобильного двигателя.

Создать сайт-визитку и освоить основы кибербезопасности школьники смогут 5 марта в колледже информационных технологий "ИТ.Москва". В этот же день Московский техникум индустрий имени Л. Б. Красина проведет занятие по дизайну и полиграфии.

Расписание дней открытых дверей в колледжах можно найти на сайте Московского центра развития профобразования. Для участиях в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в настоящий период в столичных колледжах на специальностях в сфере креативных индустрий учатся почти на 25% больше первокурсников, чем в 2024 году. Это свыше 7,5 тысячи студентов. Чаще всего ребята выбирали направления в области дизайна, рекламы и кинопроизводства.