В Россию завезут капибар из Перу для размножения

Фото: depositphotos/michaklootwijk

В Россию завезут 20–30 капибар из Перу для размножения. Об этом РИА Новости заявил член Союза зоопарков и аквариумов РФ, основатель парка птиц "Малинки" в Ростовской области Антон Дроздов.

Ранее директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал, что в России наблюдается дефицит капибар, так как многие зоопарки страны захотели приобрести животных из-за их возросшей популярности. По мнению Дроздова, капибар привезут в течение года.

"Естественно, они разъедутся по зоопаркам и дадут там потомство, если будут созданы соответствующие условия для них", – сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что ввозом животных по поручению директора Союза зоопарков Светланы Акуловой занимается именно парк птиц "Малинки". В данный момент в нем живут 3 капибары, но они не размножаются.

Осенью 2025 года в Московском зоопарке родились 2 детеныша капибар. Они получили имена Симка и Верта. Им уже дают взрослую еду, в том числе фрукты, овощи и комбикорм. Живут малыши не только с родителями, но и сестрами – Лапочкой и Скарлетт.