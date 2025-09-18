В МГД предложили запретить держать в антикафе экзотических животных

Фото: depositphotos/Drago_Nika

Гендиректор Московского зоопарка, член комиссии Мосгордумы по горхозяйству и жилищной политике Светлана Акулова предложила запретить содержать в антикафе капибар, енотов, сурикатов и лемуров.

На заседании круглого стола на тему "Содержание животных в антикафе: правовое регулирование и пути совершенствования законодательства" она заявила, что действия приложения № 13 постановления 1 937 "Перечень животных, допустимых для контакта" нужно распространить на все типы заведений, а не только зоопарки.

По ее словам, капибар, енотов, сурикатов, лемуров, носух и других видов нет в указанном перечне.

"Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех", – передает слова Акуловой РИА Новости.

Она также предложила увеличить штрафы по статье КоАП России "Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию", чтобы сделать такой бизнес экономически нецелесообразным.

Для граждан предлагаются штрафы от 30 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тысяч, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность приостановки работы и конфискации зверей у повторных нарушителей.

В свою очередь, председатель МГД Алексей Шапошников объяснил, что антикафе не подпадают ни под определение зоопарка, ни под стандарты общепита, поэтому нужно сформулировать четкие нормативы для таких заведений.

По его мнению, следует законодательно утвердить список животных, допустимых к содержанию в антикафе, исключив диких и экзотических. Помимо этого, необходимо четкое правовое определение формата таких заведений, разработка строгих ветеринарных и санитарных норм, а также требований к условиям содержания животных.

Шапошников добавил, что по итогам круглого стола будет создана рабочая группа для дальнейшей проработки вопроса.

Ранее столичная прокуратура выявила множество нарушений в антикафе с минипигами на проспекте Мира. Индивидуальный предприниматель содержал в небольшом подвале сразу восемь животных.

В ходе проверки правоохранители заметили несоблюдение требований к использованию минипигов в культурно-зрелищных целях, а также нарушение санитарно-эпидемиологических норм.