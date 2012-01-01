Зоопсихолог Ушакова рассказала о пагубном влиянии антикафе на животных

В России немало заведений, где можно пройти сеанс зоотерапии: в таких местах можно поиграть с щенками, мини-пигами и не только. Вместе с экспертами разбираемся, действительно ли это полезно, а главное – безопасно, как для людей, так и для животных.

Тискать, играть и гладить

Фото: vk.com/Парк отдыха Зооферма Шихово

В Сети завирусились видеоролики с хаски-терапией: на кадрах гости одной из подмосковных ферм играют с маленькими щенками. Посетители отмечают, что время, проведенное с собаками, улучшает настроение и моральное состояние, а стоимость такого досуга составляет 500 рублей.

По всей стране немало других локаций, где у всех желающих есть возможность пообщаться с самыми разными животными. В их числе – антикафе с мини-пигами. Например, в одном из таких заведений в Санкт-Петербурге живут семь поросят, с которыми разрешается играть и делать совместные фотографии.

А для жителей Казани доступно тайм-кафе с ежиками. Причем владельцы заведения утверждают, что зверьки африканской карликовой породы буквально нуждаются в общении и якобы грустят без гостей.

Не лечит?

Несмотря на положительные эмоции, подобные сессии не приносят человеку с серьезными психологическими проблемами большой пользы – напротив, они могут даже усугубить состояние. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.



Михаил Хорс психолог, кандидат психологических наук Это то же самое, что если при боли в зубе не лечить его, а принимать болеутоляющую таблетку. Так и здесь: нужно влиять не на свои эмоции, пытаясь порадовать себя, а на их причины. Попытка решить проблему с помощью животных может привести к тому, что человек скажет: "Я совсем пропащий, мне даже животные не помогают".

По словам специалиста, чтобы почувствовать себя лучше, нужно обращаться именно к психотерапевтам. В свою очередь, посещение зоокафе будет полезно уже после того, как человек пройдет лечение и начнет восстанавливаться.

Неоднозначно к таким заведениям относятся и зоопсихологи: по словам эксперта Лидии Ушаковой, подобные антикафе и фермы не представляют опасности для питомцев только в том случае, если их содержат в благоприятных условиях. В частности, несмотря на постоянный контакт с людьми, щенки должны достаточно отдыхать и высыпаться.



Лидия Ушакова зоопсихолог Маленькие собаки должны спать около 20 часов в сутки. Напротив, частые перевозбуждения и недосыпы будут негативно сказываться на их психическом развитии и приведут к истощению нервной системы.

Также из-за обстановки у собак может повыситься риск развития агрессии: по словам специалиста, в ситуации, когда животное будет страдать от чрезмерного стресса, его может напугать все что угодно.

"Допустим, щенок воспримет факт, что ребенок начал громко кричать и бегать по помещению, как угрозу, и у него сформируется убеждение об опасности таких людей. А потом страх по отношению к этому стимулу перерастет в агрессию как способ защиты", – пояснила Ушакова.

В свою очередь, помещать в зоокафе экзотических животных вообще категорически нельзя, уверен зоопсихолог Мирослав Волков. По его словам, какими бы миловидными они ни были, многие из них нуждаются в специальном содержании, которое можно обеспечить только в зоопарках, заказниках и заповедниках.