Московская прокуратура выявила нарушения в антикафе с мини-пигами

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Москвы выявила многочисленные нарушения в антикафе с мини-пигами, которое находится на проспекте Мира, сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель содержал в небольшом подвальном помещении одновременно 8 животных. В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры проверили порядок содержания животных и наличие соответствующих документов.

Среди выявленных нарушений прокуроры обратили внимание на несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также нарушение санитарно-эпидемиологических требований к использованию помещений и прав потребителей. В связи с этим были приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после обнаружения трехмесячной львицы в открытой продаже за 260 тысяч рублей.

Об инциденте стало известно 7 февраля. Правоохранители решили инсценировать покупку хищника, и в результате детеныш льва был изъят. При этом продавец не показал никаких документов, которые подтверждали бы законность владения животным.