11 февраля, 10:10

Технологии

В ТЦ "Сказка" в Рассказовке улучшили мобильную связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В торговом центре "Сказка" в Рассказовке улучшили мобильную связь и интернет, сообщает пресс-служба компании МТС.

Отмечается, что в помещениях ТЦ инженеры задействовали внутреннюю антенно-распределительную систему, подключив к ней оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, а на кровле установили две внешние антенны.

Таким образом, после модернизации посетители ТЦ могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Технический директор компании в Московском регионе Владислав Медведев отметил, что крупные торговые центры являются для операторов связи одним из важнейших приоритетов, так как их ежедневно посещают десятки тысяч людей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести самозапрет на международные звонки. По словам замминистра цифрового развития Ивана Лебедева, такая мера была бы эффективна по аналогии с кредитами. Помимо самозапрета, обсуждается и отправка СМС о том, что человеку поступил международный звонок.

