Мужчина пострадал при обрушении крыши дома из-за снега под Новосибирском

Фото: 54.mchs.gov.ru

Мужчина пострадал в Бердске Новосибирской области после обрушения крыши частного дома из-за скопившегося на ней снега. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

После ЧП к месту инцидента направились 11 человек и 3 единицы техники МЧС. Выяснилось, что площадь поврежденной кровли составила 20 квадратных метров.

В результате спасательных работ найден мужчина 1973 года рождения. Его передали бригаде скорой медпомощи и затем госпитализировали в городскую клиническую больницу Бердска.

Ранее в Саратове пенсионерку госпитализировали после того, как на нее упал остановочный павильон. После случившегося пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Выяснилось, что еще в 2025 году районная прокуратура указывала местным властям на неудовлетворительное состояние остановочного павильона.

