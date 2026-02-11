Тропический циклон "Гезани" обрушился на Мадагаскар

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Мощный тропический циклон "Гезани" обрушился на восточное побережье Мадагаскара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Национального бюро управления рисками катастроф страны.

Сильнее всего пострадал порт Туамасина. Кроме того, в городе уничтожены жилые дома, сорваны крыши многих зданий, вырваны с корнем деревья.

В квартале Ампаналана из 900 домов уцелели единицы. Люди не могут укрыться даже во временных центрах размещения, которые тоже повреждены. Спасатели с трудом справляются с последствиями стихии, указали в Нацбюро.

В настоящее время циклон смещается к центральной части островного государства. Скорость ветра в эпицентре достигает 250 километров в час. Из-за стихии прекращены занятия в школах, а авиакомпания Madagascar Airlines отменила все свои рейсы на 11 февраля.

По прогнозам синоптиков, "Гезани" затронет около 5–6 районов на восточном побережье Мадагаскара и впоследствии может обрушиться на центральное нагорье. Ожидается, что ветры штормовой силы будут сопровождаться ливнями, за сутки выпадет 100–150 миллиметров осадков. Также не исключены наводнения и оползни.

Ранее интенсивные и продолжительные ливни вызвали наводнения в Мозамбике. В результате погибли 122 человека, более 720 тысяч получили травмы. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

Кроме того, стихия привела к разрушению более 5 тысяч жилых домов, также были повреждены важнейшие объекты инфраструктуры и ключевые транспортные коридоры.