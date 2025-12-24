24 декабря, 20:22Мэр Москвы
Собянин рассказал о преимуществах офсетных контрактов в фармацевтической отрасли
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин назвал преимущества офсетных соглашений в фармацевтической отрасли в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах работы правительства Москвы.
"Офсетные контракты дали серьезный толчок и обратили внимание фарминдустрии на площадку Москвы, привлекли инвесторов", – отметил мэр.
Кроме того, по словам градоначальника, столица предоставляет площади для возведения в особой экономической зоне.
Также Собянин рассказал о ключевых задачах в сфере здравоохранения. В активной фазе реализации находятся несколько крупных проектов. Первый – завершение модернизации системы медпомощи женщинам.
Вторым проектом станет завершение формирования современного каркаса в стационарном звене, однако это потребует обновления 100% материальной базы столичных больниц.
Вместе с тем в Москве планируется строительство ряда крупных фабрик по производству медицинских препаратов. Это позволит вывести московский фармкластер на первое место в стране по объему производства.
