03 сентября, 14:17Политика
Зеленский заявил о подготовке сильных мер для давления на Россию
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визиты в Данию и Францию, а также заявил о подготовке сильных мер давления на Россию.
"Уже через несколько часов – Дания, саммит Украины – государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины", – написал он в своем телеграм-канале.
Как добавил украинский лидер, вечером 3 сентября стороны пообщаются во Франции в двустороннем формате для координации усилий.
"Готовим также формат "коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", – добавил Зеленский.
Комментируя последние события вокруг украинского конфликта, эксперт Института стран СНГ, заведующий отделом Украины Иван Скориков заявил, что Киев не собирается устранять первопричины напряженности.
"Переговорный трек они будут в лучшем случае забалтывать, а в худшем – планомерно срывать. Это мы видим по окончанию плана репрессий против православной церкви, ее сейчас будут ликвидировать юридически, отбирать имущество и так далее", – сказал он в беседе с радио КП.
По словам эксперта, о том, что украинские власти не собираются устранять первопричины конфликта, говорят множество других действий.
Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, для урегулирования украинского вопроса необходимо признать и оформить новые территориальные реалии.
Не менее важно искоренить первопричины конфликта. К таковым, по словам министра, относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Киева.
Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров.