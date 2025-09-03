Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визиты в Данию и Францию, а также заявил о подготовке сильных мер давления на Россию.

"Уже через несколько часов – Дания, саммит Украины – государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины", – написал он в своем телеграм-канале.

Как добавил украинский лидер, вечером 3 сентября стороны пообщаются во Франции в двустороннем формате для координации усилий.

"Готовим также формат "коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", – добавил Зеленский.

Комментируя последние события вокруг украинского конфликта, эксперт Института стран СНГ, заведующий отделом Украины Иван Скориков заявил, что Киев не собирается устранять первопричины напряженности.

"Переговорный трек они будут в лучшем случае забалтывать, а в худшем – планомерно срывать. Это мы видим по окончанию плана репрессий против православной церкви, ее сейчас будут ликвидировать юридически, отбирать имущество и так далее", – сказал он в беседе с радио КП.

По словам эксперта, о том, что украинские власти не собираются устранять первопричины конфликта, говорят множество других действий.

Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, для урегулирования украинского вопроса необходимо признать и оформить новые территориальные реалии.

Не менее важно искоренить первопричины конфликта. К таковым, по словам министра, относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Киева.

Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение переговоров.

