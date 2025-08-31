Фото: AP Photo

Версия украинского президента Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины ялвяется курсом на эскалацию кризиса. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

До этого Зеленский назвал гарантии безопасности, которые требует Украина. Среди них – сохранение численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на РФ с помощью санкций и передача Украине российские замороженные активы.

"Его (Зеленского. – Прим. ред.) версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать ВСУ и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах", – заметил Константинов.

По его словам, это гарантии безопасности не Украины, "а Зеленского и его банды". Также политик отметил, что в плане Зеленского отсутствуют гарантии безопасности для России.

"К нам на границу подсовывают до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом. И кто-то надеется, что Россия на это согласится?" – задался вопросом глава крымского парламента.

Кроме того, он добавил, режим Зеленского стал дорого обходиться своим западным хозяевам, которые теперь не готовы "продолжать пускать деньги на ветер"

"Кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер", – заключил Константинов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть результатом мирного урегулирования, а не условием для переговоров.

По ее словам, итог мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине будет гарантировать и безопасность РФ.