Politico: европейские страны рассматривают создание буферной зоны на Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Европы обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках урегулирования конфликта. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Данное предложение входит в число нескольких, которые Европа рассматривает в случае прекращения огня на Украине или послевоенного урегулирования. При этом США, по-видимому, не собираются участвовать в обсуждениях о буферной зоне.

По информации издания, европейские дипломаты пока не сошлись в едином мнении касательно глубины зоны. Кроме того, остается неясным, согласится ли на такой план украинское руководство, поскольку он подразумевает территориальные уступки.

Также остается под вопросом численность войск, необходимых для патрулирования границы зоны. Пока что в планах чиновников разместить до 60 тысяч военных, в основном из французских и британских сил. Однако ни Лондон, ни Париж по-прежнему не взяли на себя никаких обязательств, ожидая, что значительную долю солдат в буферной зоне все равно предоставит Киев.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп счел требования украинского коллеги Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно урегулирования конфликта на Украине "нереалистичными".

Американский лидер становится все более "нетерпеливым" относительно переговорного процесса, а также выражает недовольство тем фактом, что его "дипломатические попытки" урегулировать украинский конфликт пока не увенчались успехом.