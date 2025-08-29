Захарова: гарантии безопасности Украине должны быть результатом, а не условием

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Будущие гарантии безопасности Украине должны быть результатом мирного урегулирования, а не условием для переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что в свою очередь будет гарантировать и безопасность нашей страны", – указала Захарова.

Ранее в турецком МИД заявили, что Россия якобы решила остаться в пределах линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, хотя ранее требовала полного освобождения четырех регионов от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом якобы есть предварительная договоренность о передаче под российский контроль 25–30% территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), где все еще находятся ВСУ.

Россия официально не комментировала эту информацию.

