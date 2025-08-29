Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

29 августа, 11:09

Политика

В МИД Турции заявили о предложенном Россией компромиссе по территориям

Фото: depositphotos/JaneUK

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия сначала требовала от Украины территории четырех регионов в пределах их административных границ, но затем решила отказаться от этого условия. Об этом сообщает МК со ссылкой на публикацию Haberler.

По словам Фидана, Москва якобы согласна оставаться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. При этом существует предварительная договоренность о передаче под российский контроль 25–30% оставшихся территорий Донецкой Народной Республики, где все еще находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Власти России эту информацию официально не комментировали.

Ранее СМИ писали, что европейские страны планируют создать 40-километровую буферную зону между российской и украинской линиями соприкосновения в рамках урегулирования конфликта.

Данное предложение входит в число нескольких, которые Европа рассматривает в случае прекращения огня или послевоенного урегулирования. При этом остается неясным, согласится ли на такой план украинское руководство.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

