Москалькова рассказала о планах по обмену посылками для пленных

Фото: kremlin.ru

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о планах РФ и Украины об обмене посылками и письмами, которые были составлены родственниками военнопленных. Сделать это предполагается до Нового года, передает ее слова ТАСС.

"До Нового года будем отправлять. Когда закончится процесс процедур, согласования", – рассказала уполномоченный по правам человека в РФ.

В настоящее время российская сторона ожидает от Украины список, в котором будет указано, кому переданы посылки.

В апреле этого года Россия и Украина передали друг другу по 1,5 тысячи посылок для военнопленных. Омбудсмен сообщала, что данная акция проводится уже третий раз при поддержке Международного комитета Красного Креста. В посылки были вложены письма от родных, детские рисунки и вещи.

