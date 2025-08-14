Мединский: Украина приняла лишь двух военнопленных из списка в тысячу человек

Фото: kremlin.ru

Украина в рамках обмена приняла только двух военнопленных из одной тысячи человек, от которых ранее отказалась. Об этом в своем телеграм-канале заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

"Украинская сторона приняла лишь два человека: 1. Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976. 2. Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982", – говорится в сообщении.

Также Мединский отметил, что Россия вернула с территории Украины 84 военнослужащих, взамен были переданы такое же количество украинских пленных.

Ранее в Минобороны сообщали, что возвращенные российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позднее они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

В ведомстве уточнили, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали в этом обмене посреднические усилия гуманитарного характера.