Мерц отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине посредством отправки военных в страну. Об этом сообщает RT со ссылкой на DPA.

По словам Мерца, Евросоюз не несет ответственности за решение о военной поддержке Украины. Он также дал понять, что каких-либо конкретных планов относительно развертывания войск нет.

"По крайней мере, в Германии", – указал Мерц.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза есть "довольно четкий" план отправки войск на Украину. По ее словам, Европа также достигла необходимого соглашения с США. Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом СМИ сообщали, что власти Германии сняли с повестки вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. Сомнения в необходимости данного решения возникли после того, как канцлер ФРГ предположил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться.

