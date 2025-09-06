Форма поиска по сайту

06 сентября, 08:30

Политика

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

В Сербии возобновились массовые беспорядки. В Нови-Саде участники митингов жгут файеры, бросают в полицию камни и бутылки, громят административные здания. Силовики отвечают слезоточивым газом. Протесты студентов и оппозиции продолжаются уже несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами, который состоится в следующем году. Кроме того, он подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны, назвав это название более соответствующим текущей международной обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

