Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

В Сербии возобновились массовые беспорядки. В Нови-Саде участники митингов жгут файеры, бросают в полицию камни и бутылки, громят административные здания. Силовики отвечают слезоточивым газом. Протесты студентов и оппозиции продолжаются уже несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами, который состоится в следующем году. Кроме того, он подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны, назвав это название более соответствующим текущей международной обстановке.

