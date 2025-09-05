Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным. Он отметил, что между лидерами сложился хороший диалог, и опубликовал в своей соцсети фотографии с прошлой встречи на Аляске. На одном снимке они наблюдают за пролетом американских ВВС, на другом запечатлен строй истребителей F-35 и бомбардировщик B-2.

МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от землетрясения. Самолет Ил-76 привез 20 тонн продуктов питания. По последним данным, число погибших после разрушительного землетрясения в конце августа превысило 2 200 человек, пострадали более 3 600 жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.