Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

Новости мира: боец Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии

Путин посетил филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке

Новости мира: яхта стоимостью около 1 млн долларов затонула в Турции

Минобороны показало кадры с российскими военными в Купянске

В Госдуме предложили запретить подросткам делать татуировки

Эксперты рассказали про "лимузинную дипломатию" Владимира Путина

ВС РФ уничтожили дроны ВСУ в Днепропетровской области

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным. Он отметил, что между лидерами сложился хороший диалог, и опубликовал в своей соцсети фотографии с прошлой встречи на Аляске. На одном снимке они наблюдают за пролетом американских ВВС, на другом запечатлен строй истребителей F-35 и бомбардировщик B-2.

МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от землетрясения. Самолет Ил-76 привез 20 тонн продуктов питания. По последним данным, число погибших после разрушительного землетрясения в конце августа превысило 2 200 человек, пострадали более 3 600 жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикапроисшествияза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика