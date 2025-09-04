Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 сентября, 11:30

Политика

Минобороны показало кадры с российскими военными в Купянске

Подразделения группировки войск "Запад" продолжают операцию по освобождению Купянска, на данный момент они контролируют уже половину города. Минобороны показало кадры, на которых российские военные находятся рядом с административным зданием, стадионом, электроподстанцией и телевышкой.

Через Купянск проходит снабжение украинских подразделений, удерживающих оборону вдоль реки Оскол протяженностью около 30 километров. После освобождения населенного пункта российские войска смогут продвигаться на запад и в перспективе объединить фронт с районом Волчанска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Спецоперация на Украине
Иван Евдокимов

