Al Jazeera: число погибших журналистов при ударе Израиля на юге Газы выросло до 5

Фото: AP Photo/Mariam Dagga

Количество представителей СМИ, которые погибли в результате израильского удара по приемному отделению больницы Насер на юге сектора Газа, выросло до пяти. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в медкомплексе.

Представители телеканала уточнили, что жертвой атаки стал журналист Ахмед Абу Азиз. При этом, по данным Минздрава Газы, увеличилось с 14 до 20 человек и общее количество погибших. Среди них – пациенты и медперсонал.

Ранее СМИ сообщали о гибели четырех журналистов, включая фотожурналиста Reuters Хоссама аль-Масри, фотокорреспондента Al Jazeera Мохаммеда Салама, представителя изданий The Independent Arabic и Associated Press Мариама Абу Дака и сотрудника телекомпании NBC Моаза Абу Таха.

20 августа министр обороны Газы Исраэль Кац уведомил об утверждении плана по захвату Газы. Операция получила название "Колесницы Гидеона – 2". Спустя время СМИ заявили о начале наступления Израиля на анклав. Сейчас израильская сторона контролирует окраины региона.

