"Доктор 24": врачи рассказали об опасностях татуировок

Что важно знать о татуировках? Для кого она может быть смертельно опасна? Может ли начаться аллергия на татуировку? В каких случаях перманентный рисунок приведет к проблемам с печенью? И главные вопросы – как его вывести, сколько времени это займет и насколько это безопасно?

Многие получают травмы в летний период в результате падения с велосипедов, самокатов или скейтов. Причем сильнее всего в таких случаях страдают суставы. Это может привести к развитию артроза в будущем. Как этого избежать?

Полифенолы в большом городе – почему эти вещества необходимы не меньше, чем витамины и микроэлементы? И как правильно соблюдать полифенольную диету?"

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили эксперты.