Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали об опасностях татуировок

"Доктор 24": врачи рассказали об опасностях татуировок

"Специальный репортаж": свой дом через эскроу

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве вечером 4 августа

Около 53 литров воды на квадратный метр может пролиться в центре Москвы 4 августа

Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней

Новости мира: два водяных торнадо образовались на северо-востоке Италии

Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой

"Утро": до 25 градусов ожидается в Москве 4 августа

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 76% 4 августа

Что важно знать о татуировках? Для кого она может быть смертельно опасна? Может ли начаться аллергия на татуировку? В каких случаях перманентный рисунок приведет к проблемам с печенью? И главные вопросы – как его вывести, сколько времени это займет и насколько это безопасно?

Многие получают травмы в летний период в результате падения с велосипедов, самокатов или скейтов. Причем сильнее всего в таких случаях страдают суставы. Это может привести к развитию артроза в будущем. Как этого избежать?

Полифенолы в большом городе – почему эти вещества необходимы не меньше, чем витамины и микроэлементы? И как правильно соблюдать полифенольную диету?"

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили эксперты.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика