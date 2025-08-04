Облачная погода и гроза ожидаются в Москве 4 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с сильным дождем и местами грозой ожидается в столице в первый день недели, 4 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

В понедельник в Москве ожидается пик аномальных дождей. Только с 15:00 до 21:00 в центре города может выпасть 36 миллиметров осадков. При этом ливни продолжатся до середины вторника, 5 августа.

Таким образом, за сутки в Москве может пролиться до 80 миллиметров осадков, в то время как климатическая норма дождей за весь август – 79 миллиметров.

Лето в столице приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. По словам синоптиков, частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России. В жару также растет уровень приземного озона.