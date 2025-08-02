Неделя в столичном регионе начнется с грозовых дождей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Грозовые дожди ожидаются в Московском регионе в начале следующей недели, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, температура воздуха в понедельник, 4 августа, будет на 2-3 градуса выше климатической нормы и достигнет 26-28 градусов. При этом во вторник, 5 августа, столбики термометров зафиксируют 24–26 градусов.

Сухая и солнечная погода установится в столице в среду, 6-го числа. Воздух в этот день прогреется до 25–27 градусов. Холодный атмосферный фронт вновь принесет в регион дожди в четверг, 7 августа, благодаря чему в городе снова пройдут дожди, а температура достигнет климатической нормы, то есть 21–23 градусов.

"Также прохладно, 21–23 градуса, и с кратковременными дождями ожидается в столичном регионе и в последний рабочий день новой недели (пятница, 8 августа. – Прим. ред.)", – подчеркнул Леус.

Как ранее отмечала синоптик Татьяна Позднякова, лето в Москве приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. Она отметила, что в последние годы летом температура в столице нередко превышает 30 градусов.

Частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России, подчеркнула специалист.