Душные ночи ожидаются в Москве до конца недели

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Душная погода ожидается ночью в столице до конца недели. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что ночи на этой неделе станут теплее. В частности, минимальная температура в Москве составит от 15 до 20 градусов, а в центре города – до 23 градусов.

Самый жаркий день, как заявляет метеоролог, будет в четверг, 31 июля. По ее словам, воздух прогреется до 31 градуса. При этом Позднякова предупредила, что в этот же день начнут формироваться грозовые очаги.

В связи с этим она не исключила кратковременный дождь и усиление ветра, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду.

В выходные, по прогнозам синоптика, ожидаются гроза и до 28 градусов тепла. При этом в субботу, 2 августа, возможен дождь. На следующий день будет облачная погода, ветер сменится на северо-западный.

На следующей неделе в Москве установится жаркая и влажная погода, что характерно для субтропиков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что воздух в столице прогреется до 29 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. В послеполуденные часы город накроют грозовые дожди.

