Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Москве

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Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 18:00 пятницы, 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В Московской области синоптики объявили желтый погодный уровень, также связанный с жарой.

Кроме того, в столице в предстоящие выходные, 2 и 3 августа, также возможны грозы. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в отдельных районах может выпасть до 12 миллиметров осадков.

"Некоторые модели (прогнозов. – Прим. ред.) дают, что может выпадать до 10–12 миллиметров осадков, но это тоже только местами. То есть сильных ливней никто не прогнозирует", – приводит слова синоптика РИА Новости.

По словам Поздняковой, температура воздуха остается существенно выше климатической нормы на 3–4 градуса. Например, 2 августа в Москве ожидается около 25 градусов тепла, 3 августа на небе будет больше облаков, а ветер во второй половине дня будет дуть северный и северо-западный.

"Надолго эта волна относительной прохлады у нас не задержится, потому что уже в понедельник (4 августа. – Прим. ред.) все равно преобладающей температурой будет <...> 26–28 градусов, по региону – 24–29 градусов", – заключила Позднякова.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре с 31 июля по 1 августа. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до 30–31 градуса. Горожан призвали носить одежу из натуральных тканей и головные уборы, а также по возможности пить больше воды и находиться в тени.

Из-за жары городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

