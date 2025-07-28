Московские городские службы перешли на режим повышенной готовности из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – уточнил вице-мэр.

Он также подчеркнул, что при такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Все электросетевые организации должны привести в готовность источники аварийного питания.

Кроме того, под контролем московского пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, для предотвращения возможных возгораний ведется усиленное патрулирование. Например, в ТиНАО организовано дежурство расчетов поливомоечноеной техники, которые в случае необходимости окажут содействие пожарным.

"Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", – отметил Бирюков.

В жаркую погоду коммунальные службы также проводят цикличный полив проезжей части. Это помогает охлаждать дорогу и снижает возможность пластической деформации, заключил вице-мэр.

Ранее столичное подразделение МЧС РФ предупреждало об аномальной жаре, которая ожидается в Москве в период с 28 по 30 июля. Максимальная температура воздуха может достичь 30–31 градуса. Горожан и туристов призвали надевать легкую одежду из натуральных тканей, носить головные уборы и по возможности находиться в тени.

