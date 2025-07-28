Большинство москвичей признались, что в жару тратят больше обычного

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Почти 70% москвичей признались, что тратят в жаркое время больше обычного. Деньги уходят на доставку еды и воды, а также на такси, пишет "Газета.ру".

Из двух тысяч опрошенных 35% заявили, что стали реже появляться на улице во время обеденных перерывов и предпочли заказывать еду и воду в офис. На такси из-за жары пересели 26%. По их словам, в общественном транспорте слишком некомфортно.

Еще 22% признались, что участились траты на прохладительные напитки и мороженное. Оставшиеся 17% заметили, что не могут пройти мимо магазинов с кондиционерами и часто выходят оттуда с незапланированными покупками.

Почти половина опрошенных (43%) заявила, что старается компенсировать необдуманные расходы, отказываясь от походов в кафе и необязательных покупок. При этом 57% не считают лишние траты проблемой, а большая часть из них (31%) добавила, что в жару труднее себя контролировать из-за постоянного переутомления и раздражения.

"Жара делает финансовое поведение менее рациональным: люди стремятся облегчить себе жизнь "здесь и сейчас", даже если это приводит к лишним тратам", – отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Анна Романенко.

Она также добавила, что москвичи считаются особенно уязвимой группой из-за высокого темпа жизни и отсутствия кондиционеров в некоторых помещениях. Эксперт посоветовала фиксировать расходы в специальных мобильных приложениях, чтобы не пропускать незаметные траты, которые к концу месяца могут вырасти в значительную сумму.

Создать комфортную температуру в помещении можно с помощью двух вентиляторов и холодного полотенца, сообщает Pravda.Ru.

Первым делом надо выключить все обогревающие приборы. Далее для защиты помещения от палящего солнца и горячего воздуха стоит закрыть шторы и окна сразу после пробуждения. Кроме того, можно открыть окно на рассвете, чтобы пустить прохладу в комнату. Лучше всего это делать в 4–6 утра.

Также можно воспользоваться вентиляторами. Если поставить их в противоположном направлении, воздух будет циркулировать по всей комнате. Для большего эффекта вентиляторы можно накрыть мокрым полотенцем или поставить перед ними бутылки со льдом.

Кроме того, чтобы снизить воздействие высокой температуры, можно орошать себя водой из пульверизатора, накрываться влажными тряпочками и есть холодные блюда.

Дополнительно можно высадить на подоконнике растения, например алоэ или фикус. Они испускают водяной пар, чем охлаждают воздух вокруг себя.

Также при выборе ковров и штор следует отдавать предпочтение натуральным материалам, так как они лучше удерживают тепло и помогают дольше сохранять комфортную температуру в помещении.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 по 30 июля ожидается аномальная жара. В эти дни температура поднимется до 31 градуса. В некоторых районах столицы возможны кратковременные дожди.