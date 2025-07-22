Россиянам рассказали, как не потратить все деньги в отпуске

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Финансовый эксперт Анна Набатова считает, что чтобы не остаться без денег по итогам отпуска, необходимо планировать его за год, расписывая все свои предстоящие финансовые расходы. Об этом сообщает "Радио 1".

Набатова в интервью "Радио 1" сообщила, что расписывание расходов позволит отделить главное в отпуске от несущественного, что поможет снизить количество затрат на ненужные для отдыха вещи.

"Сначала накопите на обязательные расходы (путевка, проживание), а потом можно начать копить на переменные расходы (экскурсии, еда, шопинг, транспорт). 10-15% от общей стоимости обязательно закладывайте на непредвиденные обстоятельства", – добавила эксперт.

Также Набатова рекомендовала держать денежные средства на накопительном счете, чтобы получить с них процент.

Кроме того, финансист подчеркнула, что во время отпуска есть так называемые финансовые "ловушки". В них входят: поездки на такси, походы в дорогие рестораны и покупка памятных аксессуаров. Если к ним подходить грамотно, то проблем с нехваткой денег можно будет избежать.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова напомнила, что работающие пенсионеры в России имеют право получить ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней. Работодатель обязан его предоставлять в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.