Турэксперт Мальцев рассказал, как не оказаться в тюрьме на отдыхе за рубежом

На отдыхе в другой стране многие не задумываются, что могут случайно нарушить местные законы, традиции и обычаи. Однако опрометчивое поведение рискует закончиться даже тюремным сроком. Как не попасть в сложную ситуацию, расскажет Москва 24.

Недопустимое поведение

Итальянку египетского происхождения Линду Мартино, которая практиковала танец живота, арестовали в Египте за "преступление против морали", сообщили зарубежные СМИ. Претензии у местных властей были к видео с ее перформансами в аккаунте, на который подписаны более двух миллионов человек, утверждает издание La Repubblica.





из публикации издания La Repubblica За два последних года были арестованы пять танцовщиц живота, и все с одинаковыми характеристиками: иностранки и много подписчиков в соцсетях. И с тем же обвинением: оскорбление морали, подстрекательство к разврату и общественной безнравственности.

По версии местных правоохранительных органов, танцовщица "намеренно носила провокационную одежду и исполняла танцевальные движения с сексуальными намеками". Целью же якобы было подстрекательство к пороку, а инструментом – использование "техники соблазнения". При этом сама Мартино отрицает все обвинения.

"Танец живота – это искусство, я не пропагандирую разврат или порок, мои выступления не являются преступлением", – процитировал девушку Daily Mail.

В непристойном поведении за рубежом ранее обвиняли и россиян. Например, в апреле 2023 года девушку депортировали с острова Бали за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева. Кроме того, в марте 2023-го мужчина сделал снимок без штанов на балийском вулкане Агунг и выложил в соцсети. Спустя время ему начали поступать угрозы от жителей острова, для которых это место является священным. Тогда турист извинился за свое невежество, объяснив это незнанием местных законов и традиций.

"Это не поездка на дачу"

Чтобы избежать проблем с законом на зарубежном отдыхе, нужно внимательно изучить информацию о стране. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Отдыхающие в большинстве случаев не вникают в действующее на другой территории законодательство, ее традиции и обычаи. А поездки в страны массового туриста, такие как Египет, Турция, ОАЭ, за счет обыденности многими воспринимаются как выезд на дачу. И порой это приводит к печальным последствиям", – отметил эксперт.





Михаил Мальцев президент УАТ В каждой стране свой менталитет. Иногда отдыхающим может казаться, что их действия совершенно нормальны, однако для местных жителей это может быть недопустимо.

По словам эксперта, туроператор располагает информацией о законах каждой страны, и он должен проинформировать об этом клиента при продаже путевки. Однако в первую очередь путешественник должен самостоятельно позаботиться о себе.

"Большинство мест массового туристического посещения – это мусульманские страны с вековыми традициями, поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на форму одежды. К примеру, на территории отеля люди могут находиться и в шортах, и в майках. Однако к поездке к духовно-религиозным объектам нужно подготовиться, чтобы не спровоцировать местное население на замечания или раздражение. Бывали случаи, когда те забрасывали отдыхающих камнями", – подчеркнул Мальцев.

Также президент УАТ посоветовал не выходить за пределы отеля в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это тоже может спровоцировать конфликтную ситуацию.

"Если в таком состоянии человек будет просто громко разговаривать, он может привлечь внимание и правоохранителей и, что еще хуже, криминального элемента. В таком случае турист сам может стать жертвой противоправных действий", – добавил специалист.





Михаил Мальцев президент УАТ Ожидается, что Иран и Саудовская Аравия в ближайшие годы будут претендовать на существенный прирост турпотока из России, и их традиции также надо понимать. Например, у женщины на голове всегда должен быть платок, независимо от погоды или от эстетической составляющей.

Плюс ко всему Мальцев подчеркнул, что в ряде мусульманских стран выход женщины на улицу в открытой одежде может быть воспринят как сигнал ее доступности.

Кроме того, специалист привел в пример Саудовскую Аравию: в стране созданы отдельные зоны для туристов, где допустимо потребление алкоголя, а женщинам разрешено находиться на пляжах в традиционных купальниках. Вне этих территорий такое поведение считается недопустимым, за что предусмотрено жесткое уголовное наказание, заключил президент УАТ.