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11 июля, 16:26

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Турэксперт Мальцев рассказал, как не оказаться в тюрьме на отдыхе за рубежом

Туризм без ошибок: как случайно не нарушить законы другой страны во время отпуска

На отдыхе в другой стране многие не задумываются, что могут случайно нарушить местные законы, традиции и обычаи. Однако опрометчивое поведение рискует закончиться даже тюремным сроком. Как не попасть в сложную ситуацию, расскажет Москва 24.

Недопустимое поведение

Фото: 123RF/olegdudko

Итальянку египетского происхождения Линду Мартино, которая практиковала танец живота, арестовали в Египте за "преступление против морали", сообщили зарубежные СМИ. Претензии у местных властей были к видео с ее перформансами в аккаунте, на который подписаны более двух миллионов человек, утверждает издание La Repubblica.

За два последних года были арестованы пять танцовщиц живота, и все с одинаковыми характеристиками: иностранки и много подписчиков в соцсетях. И с тем же обвинением: оскорбление морали, подстрекательство к разврату и общественной безнравственности.
из публикации издания La Repubblica

По версии местных правоохранительных органов, танцовщица "намеренно носила провокационную одежду и исполняла танцевальные движения с сексуальными намеками". Целью же якобы было подстрекательство к пороку, а инструментом – использование "техники соблазнения". При этом сама Мартино отрицает все обвинения.

"Танец живота – это искусство, я не пропагандирую разврат или порок, мои выступления не являются преступлением", – процитировал девушку Daily Mail.

В непристойном поведении за рубежом ранее обвиняли и россиян. Например, в апреле 2023 года девушку депортировали с острова Бали за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева. Кроме того, в марте 2023-го мужчина сделал снимок без штанов на балийском вулкане Агунг и выложил в соцсети. Спустя время ему начали поступать угрозы от жителей острова, для которых это место является священным. Тогда турист извинился за свое невежество, объяснив это незнанием местных законов и традиций.

"Это не поездка на дачу"

Фото: 123RF/zenstock

Чтобы избежать проблем с законом на зарубежном отдыхе, нужно внимательно изучить информацию о стране. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Отдыхающие в большинстве случаев не вникают в действующее на другой территории законодательство, ее традиции и обычаи. А поездки в страны массового туриста, такие как Египет, Турция, ОАЭ, за счет обыденности многими воспринимаются как выезд на дачу. И порой это приводит к печальным последствиям", – отметил эксперт.

В каждой стране свой менталитет. Иногда отдыхающим может казаться, что их действия совершенно нормальны, однако для местных жителей это может быть недопустимо.
Михаил Мальцев
президент УАТ

По словам эксперта, туроператор располагает информацией о законах каждой страны, и он должен проинформировать об этом клиента при продаже путевки. Однако в первую очередь путешественник должен самостоятельно позаботиться о себе.

"Большинство мест массового туристического посещения – это мусульманские страны с вековыми традициями, поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на форму одежды. К примеру, на территории отеля люди могут находиться и в шортах, и в майках. Однако к поездке к духовно-религиозным объектам нужно подготовиться, чтобы не спровоцировать местное население на замечания или раздражение. Бывали случаи, когда те забрасывали отдыхающих камнями", – подчеркнул Мальцев.

Также президент УАТ посоветовал не выходить за пределы отеля в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это тоже может спровоцировать конфликтную ситуацию.

"Если в таком состоянии человек будет просто громко разговаривать, он может привлечь внимание и правоохранителей и, что еще хуже, криминального элемента. В таком случае турист сам может стать жертвой противоправных действий", – добавил специалист.

Ожидается, что Иран и Саудовская Аравия в ближайшие годы будут претендовать на существенный прирост турпотока из России, и их традиции также надо понимать. Например, у женщины на голове всегда должен быть платок, независимо от погоды или от эстетической составляющей.
Михаил Мальцев
президент УАТ

Плюс ко всему Мальцев подчеркнул, что в ряде мусульманских стран выход женщины на улицу в открытой одежде может быть воспринят как сигнал ее доступности.

Кроме того, специалист привел в пример Саудовскую Аравию: в стране созданы отдельные зоны для туристов, где допустимо потребление алкоголя, а женщинам разрешено находиться на пляжах в традиционных купальниках. Вне этих территорий такое поведение считается недопустимым, за что предусмотрено жесткое уголовное наказание, заключил президент УАТ.

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Зудакова Татьяна

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