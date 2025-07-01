Адвокат Багатурия объяснил, как получить компенсацию от турфирмы за срыв отпуска

Сотни россиян рискуют остаться без отдыха и денег из-за приостановки деятельности петербургской туристической компании "Солнечный город". По данным СМИ, ущерб клиентов может составить 80 миллионов рублей. Что делать путешественникам в такой ситуации и как выбрать надежного туроператора, расскажет Москва 24.

Несостоявшийся отдых

Петербургский семейный клуб "Солнечный город", который вел деятельность по организации путешествий через группу в соцсети "ВКонтакте", приостановил работу до 1 августа 2025 года. В его заявлении сказано, что решение принято из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке.





из заявления клуба В данной ситуации многие наши участники со своей стороны обратились с требованием вернуть денежные средства по различным причинам сразу и в полном объеме. В связи с этим у клуба возникло нестабильное финансовое положение.

"Клуб не может в данный момент отправлять участников по их программам из-за того, что клубу нужно в первую очередь позаботиться об участниках, которые уже находятся в путешествиях", – сказано в заявлении.

По данным "КП-Петербург", ущерб клиентам может составить порядка 80 миллионов рублей. При этом клуб подчеркнул в соцсетях, что работу прекращать не собирается и соблюдает условия договора-оферты, который позволяет переносить даты путешествий. Клиентам предложили два варианта: дождаться возобновления работы после 1 августа или подать заявление на возврат средств с приложением чеков об оплате.

Купившие путевки, в свою очередь, организовали чат, куда на момент публикации материала уже вступило более 900 человек. В беседе участники пожаловались на бездействие представителей клуба. По их словам, несмотря на упоминание обстановки на Ближнем Востоке, отменены рейсы не только заграницу, но и по России.

"Я не паникер, это уже не первая поездка, и всегда понимали и принимали особенности компании. Но сегодня разрыдались всей семьей. Вылет должен был быть 2 июля, у ребенка день рождения 5 июля, все детские мечты накрылись. И это месяц на море! Готовы принять какие-либо варианты, но только не тишину в ответ", – пожаловалась в чате одна из клиенток фирмы Анастасия.

Как не потерять деньги?

Клиенты турагентств могут получить компенсацию за срыв отпуска. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал адвокат Вадим Багатурия.





Вадим Багатурия адвокат Для оформления досудебной претензии необходимо подготовить документы. Это могут быть договор с туроператором, ваучер, фото- и видеоматериалы, переписка.

"Туристы имеют право отказаться от путевки, если заявленные в договоре даты не соответствуют реальным. Также они могут обратиться с претензией к компании и потребовать возмещения морального ущерба: для этого необходимо воспользоваться указанными в договоре контактами. Скорее всего, в удовлетворении будет отказано, и это является основанием для обращения в суд", – объяснил специалист.

Если же договор бы заключен с турфирмой, которая оказалась мошеннической, необходимо оформить заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, рассказал Москве 24 юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский.

"При этом лучше написать заявление даже в том случае, если организация мошеннической не является: правоохранительные органы проведут проверку и установят факты нарушений при их наличии", – подчеркнул эксперт.

Во время выбора туроператора вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин посоветовал обращать внимание на способы приема оплаты. Если все происходит без чеков, а деньги переводятся на карту физического лица, это указывает на недобросовестность организации, объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.

Кроме того, следует заранее изучить отзывы на компанию, у которой планируется приобретать тур. По словам специалиста, это тоже поможет избежать неприятных сюрпризов.

Плюс ко всему Горин порекомендовал туристам не вестись на большой дисконт на путевки.

"Когда в соцсетях или в мессенджерах предлагают скидку в 50−70%, то нужно помнить, что никаких горящих туров нет уже последние лет пять. Есть спецпредложения, распродажи, но размер скидки не такой большой. А обещания невероятной выгоды – это просто обман", – подчеркнул представитель РСТ.





Дмитрий Горин Вице-президент РСТ Раньше горящие туры возникали из-за того, что предложение было больше спроса. При этом бывают спецпредложения по акциям раннего бронирования: спланировав путешествие за полгода до отпуска, можно получить скидку от 10 до 40%.

Также сэкономить до 30% удастся, если воспользоваться туром "Фортуна": услугу предлагают некоторые компании, отметил Горин. В таком случае путешественники выбирают страну, но заранее не знают, в какой отель их заселят, какие удобства в нем будут и насколько удобно он расположен. Не всегда известен даже сам курорт, куда клиенты отправятся отдыхать, добавил Горин.

