Юрист Билялова: прогулку в купальнике могут расценить как мелкое хулиганство

В России предложили ввести ответственность для "полуголых туристов", которые разгуливают по общественным местам в пляжной одежде. Какие нормы для дресс-кода отдыхающих действуют сейчас и нужно ли их ужесточать, разбиралась Москва 24.

"Надо уважать друг друга"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Сети завирусилось видео из Новороссийска, где девушка в бикини и молодой человек с обнаженным торсом гуляют возле мемориального комплекса "Площадь Героев". Автор ролика, активистка Елена Счастливая, рассказала изданию "Подъем", что туристы в купальниках за пределами отелей и пляжей не редкость для города. По ее словам, в таком виде люди "лезут на памятники", садятся в маршрутки и заходят в магазины.

"Это надо как-то останавливать, потому что это очень некрасиво и неприятно. <...> Они нас считают за быдло очень часто. "Вы кто такие нам делать замечание, мы приехали отдыхать", а мы вот здесь типа отслуживающий персонал, понимаете? Вот это обидно. Это, может быть, воспитание или что-то, но раньше-то такого не было", – возмутилась активистка.





Елена Счастливая активистка Надо уважать друг друга. Есть определенные зоны отдыха. На пляже – пожалуйста, в купальниках, вышли за территорию – все, надо одеться. Вы в баню пошли, вы в бане без трусов ходите, вы из бани вышли, вы оделись, правильно же?

При этом активистка утверждает, что региональные власти не реагируют на проблему, поясняя, что сделать что-то на местном уровне невозможно. По ее же мнению, побороть "туристический нудизм" помогли бы штрафы от 5 тысяч рублей. Активистка привела в пример Абхазию, где похожая система взысканий "сразу же воспитывает" отдыхающих.

Могут и арестовать?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Необходимости в строгих ограничениях в плане внешнего вида туристов нет, заявил Москве 24 член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев.

"Появление запрета породит вопросы с точки зрения правоприменения. То есть понадобится определить, какие элементы одежды считаются достаточно открытыми и так далее. И с одной стороны, мы не должны прийти к тому, чтобы установить совсем пуританские нормы для внешнего вида, с другой – важно не допускать вызывающее поведение", – отметил депутат.



(как с отдыхающими в Новороссийске. – Прим. ред.) , к сожалению, имеют место. Но наше общество может справиться с этим даже без введения каких-то суровых санкций. Сама реакция людей на вызывающие акты поведения так или иначе ограничивает тех, кто посягает на нормы поведения, служит способом их воспитания.

Артем Прокофьев член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Такие инциденты, к сожалению, имеют место. Но наше общество может справиться с этим даже без введения каких-то суровых санкций. Сама реакция людей на вызывающие акты поведения так или иначе ограничивает тех, кто посягает на нормы поведения, служит способом их воспитания.

При этом парламентарий подчеркнул, что в Госдуме будут наблюдать за ситуацией с "туристическим нудизмом" и при необходимости внесут в закон изменения.

В то же время появление на улицах в купальнике уже сейчас может быть расценено как мелкое хулиганство, однако только если это сопровождается приставаниями к окружающим, нецензурной бранью, уничтожением или повреждением чужого имущества. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

"За такое правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток, но только если удастся доказать умышленное нарушение общепризнанных правил поведения. В случае с прогулкой в полураздетом виде у мемориала, например, шансов привлечь к наказанию намного больше. Чаще же удается отделаться предупреждением", – пояснила юрист.





Анастасия Билялова юрист Если же купальник слишком вызывающий, оголяющий интимные места, это подпадает под уголовную статью о развратных действиях.

В частности, если это произошло в присутствии ребенка, не достигшего 16 лет, нарушителю грозит лишение свободы до 3 лет. Если ему нет и 12 – до 8 лет. А за развратные действия на глазах у двух и более детей максимальный срок составит до 12 лет, резюмировала эксперт.

