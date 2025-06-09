Депутат Прокофьев: сурово штрафовать полуголых туристов – нерационально

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вводить суровые штрафы против туристов, которые появляются в общественных местах в неподобающем виде, – нерационально. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев.

Депутат уверен, что многие правила поведения регулируются общественными нормами и нормами морали. Поэтому не стоит прописывать в законе каждый акт поведения людей и устанавливать за это серьезные санкции.

"Законодательный запрет, конечно, технически возможен. Но вместе с тем мы понимаем, что в последнее время есть неоднозначная реакция общества к появлению парада запретов и ограничений", – объяснил он.

Кроме того, даже появление такого запрета поднимет различные вопросы. Придется определить, какие элементы считаются достаточно приличными, а какие – нет. Парламентарий добавил, что нельзя прийти к совсем пуританским нормам морали в контексте одежды, но и нельзя допускать вызывающее поведение.

"Поэтому в плане ограничений для туристов должен быть баланс. В последнее время даже в странах с суровым законодательством, как Саудовская Аравия, сделано очень много для смягчения ограничений, которые касаются туристов, их поведения", – рассказал Прокофьев.

По его словам, тех, кто посягает на нормы поведения, ограничивает сама реакция людей, она же служит способом воспитания. В ГД держат ситуацию в поле зрения, поэтому в случае острой необходимости, возможно, потребуются какие-то законодательные решения, допустил он.

"Я убежден, что, конечно, такие вот инциденты, к сожалению, имеют место. Но наше общество может справиться даже без введения каких-то законодательных запретов и суровых санкций", – заявил он, прокомментировав инцидент с отдыхающими в Новороссийске.

Ранее активистка Елена Счастливая опубликовала видео, на котором молодой человек с голым торсом и девушка в стрингах стоят в центре Новороссийска, рядом с мемориальным комплексом "Площадь Героев". Одни комментаторы считают такой облик отдыхающих недопустимым, а другие уверены, что недовольные просто завидуют.

В беседе с изданием "Подъем" Счастливая заявила, что такие ситуации происходят в городе "сплошь и рядом". Она уверена, что некоторые отдыхающие прямо в купальниках лезут на памятники, ходят по городу, садятся в транспорт и заходят в магазины в полуголом виде.

"Это надо как-то останавливать, потому что это очень некрасиво и неприятно. Когда туристы приезжают отдыхать в Дубай или Турцию, они же не ходят по городу в таком виде. Чем мы отличаемся от мусульман? Мусульмане себя уважают, а мы нет?" – прокомментировала она.

Кроме того, некоторые туристы очень агрессивно относятся к замечаниям, так как они приехали отдыхать, в то время как остальных они считают за "обслуживающий персонал", заявила она.

"Это, может быть, воспитание или что-то, но раньше-то такого не было. Лет десять такого назад не было", – уверена активистка.

Она призвала людей уважать друг друга, так как для туристов в купальниках есть определенные зоны для отдыха. Например, пляжи. Она привела в привел баню, в которой люди ходят "без трусов", но потом одеваются.

При этом местная мэрия говорит, что не может ничего сделать на местном уровне. Счастливая уверена, что "штрафы помогают всем и всегда", поэтому таких туристов нужно наказывать штрафами в 5 тысяч рублей.

"Вот в Абхазии – 6 тысяч (рублей. – Прим. ред.). И отлично, оно же сразу воспитывает", – заключила активистка.

Ранее владелец курорта "Хвалынь" в Саратовской области Сергей Миронов назвал недостойным поведение пары туристов, которая вступила в половой контакт в прозрачном бассейне со стеклянными стенками.

Он добавлял, что пресек бы происходящее, если бы сам увидел подобное в бассейне. Но при этом владелец курорта призвал отнестись к произошедшему с иронией, отметив, что после инцидента в бассейне провели дополнительную дезинфекцию воды.

