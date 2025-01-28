Владелец саратовского курорта назвал недостойным секс туристов в бассейне

Фото: телеграм-канал SHOT

Владелец курорта "Хвалынь" в Саратовской области Сергей Миронов назвал недостойным поведение пары туристов, которая занялась сексом в прозрачном бассейне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя заведения.

До этого в телеграм-каналах появилось видео, на котором гости курорта вступили в сексуальный контакт в бассейне со стеклянными стенками.

"Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то, конечно, пресекли. Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль", – подчеркнул Миронов.

Владелец курорта призвал отнестись к произошедшему с иронией, однако отметил, что после случившегося в бассейне провели дополнительную дезинфекцию воды.

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