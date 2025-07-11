Около половины россиян заявили, что будут работать во время летнего отпуска

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Около 46% россиян работают в этом году во время летнего отпуска, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов по поиску работы, в котором поучаствовали 2,1 тысячи респондентов.

В то же время 26% опрошенных признались, что работа во время отпуска их раздражает, и только 9% сказали, что им это даже нравится. Еще 43% указали, что в их компаниях не принято беспокоить сотрудников во время отпуска, а 11% заявили, что принципиально не отвечают на рабочие сообщения.

По словам представителя сервиса, чаще всего работать во время отпуска приходится из-за форс-мажоров (38%). По своему личному желанию работает 21% опрошенных, а руководство вынуждает 18% респондентов.

Еще 10% указали, что чувствуют обязательство перед коллегами, тревогу из-за рабочих процессов ощущают 8%, и только 3% хотят показать таким образом преданность компании.

В 51% случаев работники консультируют своих коллег, 46% выполняют задачи с горящими сроками, 36% отвечают на срочные электронные письма или сообщения.

В исследовании отмечается, что в половине случаев коллеги могут подменить того, кто находится в отпуске. 21% считает, что это будет легко, 36% ответили, что им придется объяснять специфику своей работы, а 6% не могут довериться своим коллегам.

Между тем, по результатам другого исследования, каждый десятый опрошенный россиянин менял фриланс на офис, сообщает "Газета.ру".

58% опрошенных трудятся в найме, 16% выбрали независимую работу, а 8% совмещают оба формата.

Почти для половины бывших фрилансеров (49%) главной трудностью оказалась адаптация к фиксированному графику, 40% отметили возвращение к рутинным задачам и ограничениям. Для 35% трудностью стал психологический дискомфорт от потери самостоятельности и независимости.

Из тех, кто занят проектной работой, 11% хотят в будущем вернуться в найм. Стать наемными сотрудниками хотят 18% айтишников и 14% юристов. Главные мотивы – стабильная зарплата, баланс между работой и личной жизнью и официальное оформление с социальной защищенностью, эти варианты выбрали 80, 52 и 45% соответственно.

При этом отсутствие социальных гарантий оказалось большей проблемой для соискателей в возрасте 25–35 лет, а именно 49% столкнулись с этим минусом фриланса. Только 36% респондентов 45–54 лет испытывали трудности из-за отсутствия социальных гарантий на фрилансе.

Кроме того, молодежь чаще испытывает сложности с поиском новых клиентов, среди 18–24-летних на это указали 67%. Среди соискателей старше 45 лет об этом сказали только 45% опрошенных.

Сейчас о желании перейти на фриланс заявили 39% россиян. 70% хотели бы сделать это из-за гибкого графика, возможности работать из любой точки (69%) и самостоятельно регулировать нагрузку (62%). Больше всего интерес к независимой работе проявляют сотрудники медицины и фармацевтики (55%), розничной торговли (49%) и сферы закупок (49%).

Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи россиян.

Ранее HR-эксперт рассказала о необычных требованиях зумеров при приеме на работу. Чаще всего молодежь хочет работать удаленно или с гибридным графиком, и если все же соглашается на офис, то для для таких соискателей важно наличие поблизости кофеен.

В то же время работодателям приходятся идти у молодых людей на поводу, чтобы привлечь новые кадры. Некоторые организации, например, открывают фреш-бары.