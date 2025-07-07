HR-эксперт Лоикова: на руководящие должности не стоит устраиваться онлайн

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Личная встреча с работодателем важна при устройстве на руководящую должность, а также если работа предполагает офисный или гибридный формат. Таким мнением с Москвой 24 поделилась независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее компания интернет-рекрутмента провела опрос, который показал: только четверть работодателей предпочитают общаться с соискателями посредством телефонного звонка. Более трети (36%) опрошенных отметили, что лучше работают сообщения через мессенджеры или СМС, так как соискатели обычно игнорируют входящие вызовы. А еще треть участников опроса пользуются обоими способами, сообщает МК.

Лоикова отметила, что работодатели сейчас действительно все чаще начинают общение с соискателями через переписку. Кроме того, растет тренд на онлайн-набор персонала, то есть без очного собеседования.

"Но здесь бывают важны видеозвонки, которые позволяют сторонам посмотреть, насколько они подходят друг другу, говорят ли на одном профессиональном языке", – добавила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Трудоустраиваться полностью онлайн вполне можно, если предполагается удаленный формат работы. Тем более учитывая, что такой вариант часто выбирают люди из других регионов и им не удобно приезжать лично.

Однако в идеале все же лучше знакомиться с будущим работодателем вживую, считает Лоикова. Особенно это важно при трудоустройстве на работу офисного или гибридного формата.

"В этом случае необходимо заранее проверить, насколько удобно будет добираться до работы, а также посмотреть свое рабочее место, потому что кого-то, например, может совсем не устраивать опенспейс", – подчеркнула специалист.

Также трудоустраиваться через классическое собеседование, в очном формате, нужно тем, кто претендует на руководящую должность. В данном случае важно заранее познакомиться с командой, топ-менеджментом, отметила эксперт.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян назвал популярные способы обмана сотрудников при трудоустройстве. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперт посоветовал обращать внимание на положение об отпусках и премировании.

