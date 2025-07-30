В Госдуму внесен проект об обеспечении комфорта в автобусах при сильной жаре

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Новый законопроект об оснащении автобусов системами кондиционирования и обогрева внес в нижнюю палату парламента первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду", первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе депутата.

Предполагается оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, кондиционерами и системами обогрева мощностью не менее 20 кВт. В пресс-службе Гусева подчеркнули, что в первую очередь законопроект касается регионов, где летом температура превышает 30 градусов.

Парламентарий заметил, что сейчас только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами. Он предлагает обязать владельцев транспорта устанавливать климатические системы, а также усилить контроль за их наличием. В том числе соответствие транспорта требованиям будут проверять региональные власти.



На данный момент законопроект подписали парламентарии Федот Тумусов, Геннадий Семигин, Станислав Наумов и Ярослав Нилов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с 31 июля по 1 августа. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до 30–31 градуса. Горожан призвали носить одежу из натуральных тканей и головные уборы, а также по возможности пить больше воды и находиться в тени.

