Мощная молния в небе над Москвой запечатлена на видео

В Сети появились кадры мощной молнии, которая сверкает в небе над Москвой. Пользователи пишут, что видео удалось сделать в Бирюлеве.

Ливень с грозой, молнией и ветром до 17 метров в секунду накрыл Московский регион. Непогода сохранится в Москве и Подмосковье до 10:00 2 августа.

Из-за штормовой погоды в МЧС водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам посоветовали не приближаться к рекламным щитам и ветхим сооружениям.

В настоящее время энергетики ПАО "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций из-за непогоды готовы 303 бригады, состоящие из 1 198 специалистов и 363 единиц специальной техники.

Также на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц специализированной техники Мосводостока.

В случае необходимости можно обратиться по номерам 101, 112, единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01. При подтоплении около дома можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53, на портал "Наш город". Если вода скопилась на дороге и в дворовых проездах, следует позвонить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, если в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 632-58-46. Об упавших деревьях можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.