Ливень, гроза и сильный ветер обрушатся на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень с грозой и сильным ветром накроет Москву в ближайший час, предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. При этом неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10:00 субботы, 2 августа. В связи с этим горожан призвали быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили вблизи них.

В свою очередь, в пресс-службе столичного подразделения МЧС напомнили о правилах вождения в условиях непогоды. В частности, водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров, в том числе обгонов, перестроений и опережений.



Пешеходам же советуют, находясь на улице, не приближаться к рекламным щитам и ветхим сооружениям.

В случае необходимости можно обратиться по номерам 101 и 112. Также рабочим остается единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01. В случае подтопления около дома, можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53, на портал "Наш город". Если вода скопилась на дороге и в дворовых проездах, следует позвонить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, если в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 632-58-46. Кроме того, об упавших деревьях можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

Вместе с тем в управлении МЧС по Подмосковью добавили, что в регионе также ожидается непогода. Ведомство предупредило о необходимости включения автолюбителями ближнего света или противотуманных фар. Горожан же попросили в том числе не оставаться на открытых пространствах и у водоемов.

Находясь дома, жителям необходимо плотно закрыть окна и убрать все предметы с балконов, а также отключить от сети неиспользуемые электроприборы.

В настоящее время в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Для мегаполиса предупреждение будет актуально до 21:00 субботы, 2 августа, для области – до 18:00 2-го числа.

При этом в предстоящие выходные в Москве сохранятся душные ночи. Согласно прогнозу синоптиков, температура в темное время суток составит 15–20 градусов, а в некоторых районах города будет достигать 23 градусов. Днем в эти дни ожидается влажная и жаркая погода.

