Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 21:00 субботы, 2 августа, из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области. Там оно будет актуально до 18:00 2 августа. Синоптики уточнили, что местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах могут пройти грозы.

В МЧС призвали не прятаться от молний под деревьями, не приближаться к электропроводке, молниеотводам и водостокам и по возможности находиться в помещении.

Также горожанам и гостям столицы рекомендовали парковаться в безопасных местах и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Важно быть внимательными во время управления автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

При этом синоптики пообещали москвичам душные ночи в конце недели. По прогнозам экспертов, температура в темное время суток составит 15–20 градусов, а в некоторых районах города будет достигать 23 градусов. Днем в выходные ожидается влажная и жаркая погода.