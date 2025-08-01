Москвичей призвали к внимательности за рулем из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть внимательнее за рулем из-за дождя в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили о том, что водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями нужно соблюдать скоростной режим, сохранять дистанцию от впереди следующих автомобилей, не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

На данный момент трафик на дорогах оценивается в 3 балла. Интенсивное движение сейчас наблюдается на Ярославском шоссе в сторону центра, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) возле Тульской эстакады и внутренней стороне МКАД рядом с Каширским шоссе.

Департамент предупредил, что на интенсивность движения влияют не только погодные условия и небольшие аварии, но и ремонт на дорогах, а также короткий рабочий день. В связи с этим горожан попросили пересесть на общественный транспорт.

"Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время", – отметили в департаменте.

Также ведомство порекомендовало в случае обнаружения сломанного знака или светофора позвонить по номеру 3210.

В пятницу, 1 августа, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и сильным ливнем. В Гидрометцентре России предупредили, что местами по городу возможна гроза. Также синоптики не исключают усиления ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 28 градусов.

