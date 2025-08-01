Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 1 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и сильным ливнем ожидается в Москве в пятницу, 1 августа. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

До конца текущей недели в столице ожидаются душные ночи. Минимальная температура составит от 15 до 20 градусов, а в центре города – до 23 градусов.

В начале августа в Москве установится жаркая и влажная погода, что характерно для субтропиков. Воздух прогреется до 29 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. В послеполуденные часы город накроют грозовые дожди.