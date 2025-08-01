Энергетики Московского региона переведены в повышенную готовность из-за ливня и грозы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Энергетики ПАО "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и грозы в Москве и Подмосковье, сообщила пресс-служба компании.

Для устранения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных непогодой, готовы 303 бригады, состоящие из 1 198 специалистов и 363 единиц специальной техники.

В случае необходимости для временного обеспечения электроэнергией потребителей могут быть задействованы 190 передвижных дизель-генераторных установок, суммарная мощность которых достигает 75 МВт.

В свою очередь, на территории Москвы приступило к дежурству ГУП "Мосводосток". В настоящее время на улицах города работают 300 бригад и 290 единиц специализированной техники Мосводостока.

"Основной объем осадков уходит самотеком в городскую водосточную сеть. В случае необходимости специалисты обеспечивают беспрепятственный пропуск дождевой воды путем открытия решеток водоприемных колодцев, а также применяют мощную откачивающую технику. Сотрудники предприятия продолжат контролировать ситуацию в городе до полного прекращения дождя", – заявило предприятие.

Непогода накрыла столичный регион вечером 1 августа. Неблагоприятные условия сохранятся до 10:00 2 августа.

Горожан призвали быть осторожными на улице, избегать деревьев и ветхих сооружений, а также не оставаться на открытых пространствах и не приближаться к водоемам. Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет.

Для помощи круглосуточно остаются рабочими номера 101 и 112, а также телефон доверия МЧС Москвы 8 (495) 637-31-01.

В случае подтопления около дома можно обратиться в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53, на портал "Наш город". Если вода скопилась на дороге и в дворовых проездах, следует позвонить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, если в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 632-58-46.

Кроме того, об упавших деревьях можно сообщить в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

Из-за грозы в Москве и Подмосковье был продлен желтый уровень погодной опасности. В городе предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 2 августа, в Подмосковье – до 18:00 того же дня.

