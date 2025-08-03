Пик аномальных дождей ожидается в Москве 4 августа

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В понедельник, 4 августа, в Москве ожидается пик аномальных дождей, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что только с 15:00 до 21:00 в центре города может выпасть 36 миллиметров осадков. Дневная температура составит от 22 до 25 градусов, при этом ливни продолжатся до середины вторника. По словам синоптика, за сутки в Москве может пролиться до 80 миллиметров осадков, в то время как климатическая норма дождей за весь август – 79 миллиметров.

Кроме того, в ночь на 4 августа и в предутренние часы, в условиях относительно малооблачной погоды, в столице возможен туман с ухудшением видимости менее 1 километра.

Ночью температура воздуха будет 14–17 градусов, днем 5 августа потеплеет до 21–24 градусов. Уже в среду, 6 августа, из-за антициклона воздух после полудня прогреется до 24–27 градусов.

"В ночь на четверг еще обойдется без осадков и на термометрах около 15 градусов, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся (ожидается еще до 13 миллиметров осадков), что освежит воздух до положенной в августе нормы 19–22 градуса", – подчеркнул Тишковец.

8 августа утром похолодает до 10 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди, а температура не поднимется выше 20 градусов. В следующие выходные, 9 и 10 августа, синоптики прогнозируют до 25 градусов.

"Из-за усиления конвекции в дневные часы кое-где могут возникать "шапки" кучево-дождевых облаков. Лето продолжается", – заключил эксперт.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что в ночь на 4 августа осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, местами – с грозой и градом. Она также отметила, что в столице станет менее душно и ночь будут более прохладными, при этом температура окажется на 3–4 градуса выше нормы.

