Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь с градом прогнозируется в Москве на следующей неделе, рассказала RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На следующей неделе погода сложная. Сейчас выходит южный циклон, центр которого завтра (в понедельник, 4 августа. – Прим. ред.) окажется над Москвой. Мы ожидаем второй этап ненастья за последние пять дней. Может выпасть более 30 миллиметров за сутки", – поделилась синоптик.

По ее словам, в ночь на 4 августа осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь, местами – сильный с грозой и градом. Температура воздуха будет в пределах от 23 до 25 градусов, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

"До конца рабочей недели характер погоды не поменяется. Ночью дожди кратковременные, а днем от небольших до умеренных", – добавила Позднякова.

Также она уточнила, что к концу недели станет менее душно, ночи будут более прохладными. Температура же окажется на 3–4 градуса выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что в начале следующей недели в Московском регионе ожидаются грозовые дожди.

По словам синоптика, температура воздуха в понедельник, 4 августа, будет на 2-3 градуса выше климатической нормы и достигнет 26-28 градусов. При этом во вторник, 5 августа, столбики термометров зафиксируют 24–26 градусов.

Сухая и солнечная погода установится в столице в среду, 6-го числа. Воздух в этот день прогреется до 25–27 градусов. Холодный атмосферный фронт вновь принесет в регион дожди в четверг, 7 августа, благодаря чему в городе снова пройдут дожди, а температура достигнет климатической нормы, то есть 21–23 градусов.