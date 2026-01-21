Путин поддержал идею о введении переходного периода по налогам для малого бизнеса

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поддержал идею главы Минэкономразвития Максима Решетникова о введении переходного периода по налоговым изменениям для малого бизнеса.

"Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности", – добавил президент в ходе совещания с правительством.

Решетников предложил ввести переходный период для малого бизнеса на 2026 год и рассматривать параметры деятельности компаний не за 2025 год, а за первый квартал этого года. Благодаря этой мере бизнес сможет подстроить определенные показатели и получить налоговые льготы.

На совещании Путин вспомнил о пекарне "Машенька", владелец которой Денис Максимов на прямой линии заявил, что налоговые новации могут оказать негативное влияние на деятельность малого бизнеса, который и производит продукцию, и осуществляет торговлю. Российский лидер указал на необходимость избавить предпринимателей от большой нагрузки, в том числе увеличения издержек на ведение бухгалтерии.

Недавно владелец указанной пекарни в Подмосковье сообщил, что планирует закрыть свое дело уже в мае текущего года из-за нерентабельности. Однако позже глава городского округа Люберцы Владимир Волков рассказал, что пекарня продолжит работу, ее закрытие не планируется. По его словам, власти находятся в контакте с владельцем пекарни и вновь довели до него информацию о существующих мерах поддержки, включая компенсацию части затрат на оплату аренды.

