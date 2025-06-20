Путин заявил о поддержке властями новых российских брендов

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Российские власти будут поддерживать новые отечественные бренды. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин также отметил, что ориентиром для национальной модели является включение РФ в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик к 2030 году. Данная модель должна быть готова в сентябре 2025 года, уточнил глава государства.

При этом затраты государства и бизнеса на исследования и разработки к указанному сроку должны вырасти не менее чем до 2% ВВП, а вложения частного бизнеса должны быть увеличены по меньшей мере вдвое, добавил Путин.

Президент указал, что страна продолжит создавать условия, при которых отечественные цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными. Он попросил Госдуму ускорить принятие подготовленного законопроекта, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики.

Кроме того, российский лидер поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей. Он указал, что действующее законодательство в этой области во многом устарело и не соответствует современным условиям.

Россия хочет стать сильнее, подчеркнул глава государства, уточнив, что экономика страны должна стать более технологичной.

"И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. <...> Нам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны", – сказал Путин.

В 2025 году лидером рейтинга инвестклимата в России стала Москва. Также среди лучших регионов по этому показателю оказались Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Московская области, рассказал ранее российский лидер. Он подчеркнул, что деловая и инвестиционная активность должна расти во всех регионах страны.