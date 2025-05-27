В Москве обсудили приоритеты российского бизнеса

Столичные предприниматели обсудили приоритеты российского бизнеса. Участники встречи выяснили, готовы ли современные бизнесмены менять общество, как некогда известные купцы и меценаты.

Сейчас предприниматели фокусируются на поддержке образования, экологии и технологий, отметили эксперты.

Особое внимание во время обсуждения также уделили роли бизнеса в регионах. Участники дискуссии пришли к выводу, что развитие невозможно без "местного патриотизма" – вовлеченности предпринимателей в решение проблем своих территорий.

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