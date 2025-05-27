Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 22:30

Город

В Москве обсудили приоритеты российского бизнеса

В Москве обсудили приоритеты российского бизнеса

Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

Эксперты рассказали о перспективах развития современного бизнеса

Собянин встретился с предпринимателями – участниками проекта "Сделано в Москве"

Госдума в июне рассмотрит законопроект о возвращении иностранных брендов

Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

Собянин: малый и средний бизнес в Москве развиваются рекордными темпами

Плавучие дома появились в продаже на маркетплейсах

В столице пройдет многоуровневое обучение для будущих предпринимателей

Роспотребнадзор выявил шашлык с кишечной палочкой в столичных магазинах

Столичные предприниматели обсудили приоритеты российского бизнеса. Участники встречи выяснили, готовы ли современные бизнесмены менять общество, как некогда известные купцы и меценаты.

Сейчас предприниматели фокусируются на поддержке образования, экологии и технологий, отметили эксперты.

Особое внимание во время обсуждения также уделили роли бизнеса в регионах. Участники дискуссии пришли к выводу, что развитие невозможно без "местного патриотизма" – вовлеченности предпринимателей в решение проблем своих территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика