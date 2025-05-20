Предприниматели смогут арендовать места в первом городском бьюти-коворкинге

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве предприниматели смогут арендовать места в бьюти-коворкинге Red Lab в центре "Место встречи "Байконур" в районе Отрадное. В нем оборудовано более 50 рабочих мест, передает портал мэра и правительства столицы.

Первый городской специализированный бьюти-коворкинг откроется 30 мая в рамках Московской недели предпринимательства. На площади более 470 квадратных метров появятся современные площадки и кабинеты, а также маркет с товарами брендов проекта "Сделано в Москве".

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что коворкинг поможет поддержать специалистов бьюти-направления и позволит вывести московскую сферу красоты на новый уровень.

"Бьюти-коворкинг – это место возможностей для всех участников индустрии красоты: мастеров, совершенствующих свое искусство, московских производителей, задающих новые тренды, и предпринимателей, находящих точки роста через коллаборации", – добавила Кострома.

Рабочие места в бьюти-коворкинге предоставляют бесплатно до конца 2025 года. Воспользоваться новым пространством могут компании, индивидуальные предприниматели столицы и самозанятые. Ознакомиться с подробными условиями аренды можно на портале "Малый бизнес Москвы".

На торжественном открытии коворкинга гостей ждут бесплатные мастер-классы, презентации новинок косметики и другие мероприятия.

Ранее стало известно, что для представителей малого и среднего бизнеса в Москве проведут многоуровневое обучение. Оно включает в себя форум "Начни бизнес сейчас" и онлайн-курс "Запуск бизнеса: изучаем, ошибаемся, преодолеваем".

Эксперты расскажут о налаживании бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, специфике ведения бизнеса в сфере услуг и других сегментах рынка, а также проведут различные мастер-классы.