20 мая, 09:27Экономика
Предприниматели смогут арендовать места в первом городском бьюти-коворкинге
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
В Москве предприниматели смогут арендовать места в бьюти-коворкинге Red Lab в центре "Место встречи "Байконур" в районе Отрадное. В нем оборудовано более 50 рабочих мест, передает портал мэра и правительства столицы.
Первый городской специализированный бьюти-коворкинг откроется 30 мая в рамках Московской недели предпринимательства. На площади более 470 квадратных метров появятся современные площадки и кабинеты, а также маркет с товарами брендов проекта "Сделано в Москве".
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что коворкинг поможет поддержать специалистов бьюти-направления и позволит вывести московскую сферу красоты на новый уровень.
"Бьюти-коворкинг – это место возможностей для всех участников индустрии красоты: мастеров, совершенствующих свое искусство, московских производителей, задающих новые тренды, и предпринимателей, находящих точки роста через коллаборации", – добавила Кострома.
Рабочие места в бьюти-коворкинге предоставляют бесплатно до конца 2025 года. Воспользоваться новым пространством могут компании, индивидуальные предприниматели столицы и самозанятые. Ознакомиться с подробными условиями аренды можно на портале "Малый бизнес Москвы".
На торжественном открытии коворкинга гостей ждут бесплатные мастер-классы, презентации новинок косметики и другие мероприятия.
Ранее стало известно, что для представителей малого и среднего бизнеса в Москве проведут многоуровневое обучение. Оно включает в себя форум "Начни бизнес сейчас" и онлайн-курс "Запуск бизнеса: изучаем, ошибаемся, преодолеваем".
Эксперты расскажут о налаживании бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта, специфике ведения бизнеса в сфере услуг и других сегментах рынка, а также проведут различные мастер-классы.